Humour Anne Roumanoff, L’âge Libre Théâtre Le Normandy Le Havre
jeudi 1 avril 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Humour Anne Roumanoff, L’âge Libre
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2027-04-01
Dans son nouveau spectacle L’âge Libre Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire. L’âge Libre est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle. Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation.
Durée: 1H30
Production Little Bros. & Vaillant Productions
Mise en scène: Gil Galliot
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Humour Anne Roumanoff, L’âge Libre
L’événement Humour Anne Roumanoff, L’âge Libre Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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