Humour Anne Roumanoff, L’âge Libre Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour Anne Roumanoff, L’âge Libre

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:30:00

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2027-04-01

Dans son nouveau spectacle L’âge Libre Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire. L’âge Libre est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle. Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation.

Durée: 1H30

Production Little Bros. & Vaillant Productions

Mise en scène: Gil Galliot

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour Anne Roumanoff, L’âge Libre

L’événement Humour Anne Roumanoff, L’âge Libre Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie