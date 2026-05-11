Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ? Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ?

Salle Jean Cocteau 9 Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Soirée exceptionnelle à Bourg-de-Péage !

Le HBDP26 accueille l’humoriste Anthony Joubert avec son nouveau spectacle À quel moment ça a merdé ? .



Une soirée placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur au profit du handball féminin.

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Salle Jean Cocteau 9 Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact.handbdp26@gmail.com

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English : Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ?

An exceptional evening in Bourg-de-Péage!

HBDP26 welcomes comedian Anthony Joubert with his new show À quel moment ça a merdé?



An evening of humor and good humor in aid of women?s handball.

L’événement Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ? Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme