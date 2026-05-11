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Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ? Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage

Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ? Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Salle Jean Cocteau

Adresse : 9 Rue Andrevon

Ville : 26300 Bourg-de-Péage

Département : Drôme

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20

Bourg-de-Péage

Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ?

Salle Jean Cocteau 9 Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Soirée exceptionnelle à Bourg-de-Péage !
Le HBDP26 accueille l’humoriste Anthony Joubert avec son nouveau spectacle À quel moment ça a merdé ? .

Une soirée placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur au profit du handball féminin.
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Salle Jean Cocteau 9 Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10  contact.handbdp26@gmail.com

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English : Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ?

An exceptional evening in Bourg-de-Péage!
HBDP26 welcomes comedian Anthony Joubert with his new show À quel moment ça a merdé?

An evening of humor and good humor in aid of women?s handball.

L’événement Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ? Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme

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