Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ? Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage
Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ? Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage vendredi 12 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ?
Salle Jean Cocteau 9 Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Soirée exceptionnelle à Bourg-de-Péage !
Le HBDP26 accueille l’humoriste Anthony Joubert avec son nouveau spectacle À quel moment ça a merdé ? .
Une soirée placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur au profit du handball féminin.
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Salle Jean Cocteau 9 Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 16 10 contact.handbdp26@gmail.com
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English : Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ?
An exceptional evening in Bourg-de-Péage!
HBDP26 welcomes comedian Anthony Joubert with his new show À quel moment ça a merdé?
An evening of humor and good humor in aid of women?s handball.
L’événement Humour Anthony Joubert présente À quel moment ça a merdé ? Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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