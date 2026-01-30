Concours de pétanque avenue de la Premiere Armée Bourg-de-Péage
Concours de pétanque avenue de la Premiere Armée Bourg-de-Péage samedi 13 juin 2026.
Bourg-de-Péage
Concours de pétanque
avenue de la Premiere Armée Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Prix valable par doublette.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le club de handball Vertaco Bourg-de-Péage organise un cours de pétanque ouvert à tous.
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avenue de la Premiere Armée Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes kop.vertaco.26@gmail.com
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English :
The Vertaco Bourg-de-Péage handball club is organizing a pétanque course open to all.
L’événement Concours de pétanque Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-24 par Valence Romans Tourisme
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