Concours de pétanque avenue de la Premiere Armée Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Concours de pétanque

avenue de la Premiere Armée Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Prix valable par doublette.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le club de handball Vertaco Bourg-de-Péage organise un cours de pétanque ouvert à tous.

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avenue de la Premiere Armée Complexe Jean Bouin Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes kop.vertaco.26@gmail.com

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English :

The Vertaco Bourg-de-Péage handball club is organizing a pétanque course open to all.

L’événement Concours de pétanque Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-05-24 par Valence Romans Tourisme