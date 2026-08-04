Humour Bernard Mabille se dévoile Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour Bernard Mabille se dévoile

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Oui c’est encore moi.

Repoussons les adieux à plus tard, prenons le temps de rire. C’est vital ! Je ne vous ai pas tout dit. Ce n’est pas ma faute si les rois de la déconne qui nous dirigent n’arrêtent de se surpasser.

Le jour où ils deviendront raisonnables, j’arrête, promis juré sur la tête de celui qui nous sert de Président de la République.

Je reviens donc avec mon nouveau gros man show , plus intime, plus libre, plus saignant, plus drôle, plein de ces mots que l’on nous interdit de dire aujourd’hui.

Il n’y a jamais de mal à se faire du bien.

À tout de suite.

B.Mabille

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour Bernard Mabille se dévoile

L’événement Humour Bernard Mabille se dévoile Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie