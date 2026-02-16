Humour Camille Tissot Atrium Dax

Humour Camille Tissot

Atrium 1 cours Foch Dax Landes

Tarif : 30 EUR

Début : 2027-03-05

fin : 2027-03-05

2027-03-05

2027 Comédienne depuis dix ans, et ancienne chroniqueuse chez Canal plus, Camille lance son premier spectacle, Heureuse.

Un spectacle en construction ! Comme son état psychologique.

Heureuse des malheurs, mal à l’aise avec le bonheur, Camille rit de ses angoisses, de sa maternité, de sa peur de mourir, avec une palette de mimiques, et de personnages de son quotidien.

Je ne suis pas ridée en fait je suis juste expressive.

Avec Heureuse, Camille libère la parole, et rit de manière décomplexée de sa vie intérieure envahissante ! .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

