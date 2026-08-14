Humour Contexte Akim Omiri La Forge Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Humour Contexte Akim Omiri

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:15:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

En ouverture de la saison culturelle.

Akim Omiri fait du rire une arme puissante pour informer et conscientiser son public. Dans son deuxième spectacle Contexte , le comique scrute avec sarcasme les débats et les faits de notre société, des réseaux sociaux à la Cancel Culture en passant par le complotisme. Plus qu’un simple divertissement, ce spectacle s’attaque aux enjeux sociaux de fond. Avec un rire libérateur, Akim ne se contente pas de survoler les sujets ; il sensibilise, informe et se questionne pour replacer chaque sujet dans son véritable Contexte. .

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Humour Contexte Akim Omiri

L’événement Humour Contexte Akim Omiri Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie