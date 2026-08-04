Humour David Castello-Lopes, Délicieux Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour David Castello-Lopes, Délicieux

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-15 20:30:00

fin : 2027-04-15

Date(s) :

2027-04-15

J’ai failli appeler ce spectacle Le plaisir . Et puis je me suis dit que les seuls plaisirs auxquels on penserait devant un titre pareil, ce seraient les plaisirs interdits aux moins de 18 ans. Or, pour des raisons financières, je souhaite que les moins de 18 ans puissent également assister à mon spectacle. Je l’ai donc appelé Délicieux .

En une heure et quart, je vais tenter de démêler la complexité de ce qui provoque le plaisir chez les êtres humains. Bien sûr que le plaisir peut venir d’un verre de Chasselas qu’on fait durer sur les bords du Lac au Printemps. Mais il peut aussi être provoqué par le décès d’un être que l’on n’aime pas. Bien sûr qu’une promotion inattendue au sein de l’entreprise provoque la joie. Mais aussi le fait de manger du Gruyère à Gruyères, ou de savoir quand on est français qu’on ne prononce pas le z de Étivaz (ce qui nous permet de corriger avec délectation tous les nuls qui font la faute).

Mon objectif est que ce spectacle provoque chez vous un certain plaisir, dans une mise en abîme aussi délicieuse que de manger du Gruyère à Gruyères

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour David Castello-Lopes, Délicieux

L’événement Humour David Castello-Lopes, Délicieux Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie