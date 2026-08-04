Humour David Sun, Titi Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Humour David Sun, Titi

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

A 31 ans, David détient 3 diplômes en médecine et rassemble tous les critères pour remplir un CV plutôt qu’une salle de spectacle. Mais à la suite d’une rupture, il retrouve une direction dans sa vie à travers le CrossFit, le développement personnel mais surtout l’humour.

Finalement, si David écrit ce premier spectacle, c’est pour vous poser sa question existentielle rester dans les sentiers battus de la médecine, ou partir à l’aventure de la scène ?

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour David Sun, Titi

L’événement Humour David Sun, Titi Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie