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Humour Gérémy Crédeville, Enchanteur Théâtre Le Normandy Le Havre

vendredi 11 juin 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Début
vendredi 11 juin 2027
Fin
vendredi 11 juin 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Le Normandy
Adresse
387 Rue Aristide Briand
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Humour Gérémy Crédeville, Enchanteur

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-11 20:30:00
fin : 2027-06-11

Date(s) :
2027-06-11

Il était Parfait et Modeste dans son premier spectacle, Enfin lui dans son deuxième, découvrez Gérémy Crédeville Enchanteur dans son dernier one man show.

Ça parle de quoi ? Venez, vous saurez.

Réservation obligatoire   .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@theatrelenormandy.com

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English : Humour Gérémy Crédeville, Enchanteur

L’événement Humour Gérémy Crédeville, Enchanteur Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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