Humour Jérôme Commandeur tente des trucs Charleville-Mézières

Informations pratiques

Charleville-Mézières

Humour Jérôme Commandeur tente des trucs

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 34 – 34 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02

“Le retour de Jérôme Commandeur sur scène fait du bien à mon être, à mon âme. Par ses saillies fines comme des lames de coutelas, il veut faire rire cette France qu’il a chevillée au corps, celle qui coule dans ses veines. De ses sous-bois normands parfumés aux collines verdoyantes de la Loire, en passant par les plages salées de l’Atlantique, il porte partout son public en bandoulière. Fièrement. Outrageusement. Va gamin, je retire les roulettes de ton petit vélo et te regarde prendre ton envol, telle une mouette ivre de vent au-dessus de Jersey.”Victor Hugo1h15 Placement numéroté Tarif plein orchestre/1e balcon > 38 € Tarif plein 2e balcon > 34 € Tarif réduit orchestre/1e balcon > 34 € Tarif réduit 2e balcon > 30 €

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jérôme Commandeur’s return to the stage is a balm for my soul, for my very being. With his witticisms as sharp as cutlass blades, he seeks to make France—the country he holds so dear, the one that flows through his veins—laugh. From the fragrant forests of Normandy to the green hills of the Loire, via the salty beaches of the Atlantic, he carries his audience on his shoulder wherever he goes. Proudly. Outrageously. “Go on, kid,” I’ll take the training wheels off your little bike and watch you take flight, like a seagull drunk on the wind above Jersey.”Victor Hugo 1h15 Numbered seating Full price (orchestra/1st balcony) > 38 ? Full price (2nd balcony) > 34 ? Reduced price (orchestra/1st balcony) > 34 ? Reduced price (2nd balcony) > 30 ?

L’événement Humour Jérôme Commandeur tente des trucs Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme