Humour Laurent Arnoult dans L’important c’est l’essentiel Mutzig

Humour Laurent Arnoult dans L’important c’est l’essentiel

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 22:00:00

2026-03-21

Cet humoriste alsacien fête ses 20 ans de carrière. Il analyse notre quotidien avec une répartie et un humour percutant.

Deuxième soirée du Festival d’humour « HUMOUR AU CHÂTEAU »

Le nouveau spectacle de Laurent Arnoult

L’humoriste Alsacien qu’on ne présente plus, haut comme trois pommes mais avec une répartie à l’emporte-pièce, analyse notre monde actuel… et il préfère en rire ! Après avoir rempli deux fois le Zénith de Strasbourg et écrit trois comédies, il remonte sur scène avec ce nouveau one man show qui célèbre ses 20 ans de carrière ! Laurent s’inspire des gens, de leur quotidien, et souvent… ça l’énerve ! Le sport, Instagram, les animaux, la chanson française, et bien évidemment l’Alsace (avec son célèbre personnage du bistro de Marcel) sont une partie des sujets qu’il aborde.

Un seul conseil venez le découvrir, ce véritable show-man séduit toutes les tranches d’âge !

Artiste Laurent Arnoult

Genre One man show | Humour

Public Tout public (à partir de 9 ans)

+ Première partie découverte (vainqueur de la soirée du 14 mars Tremplin du Château Les humoristes de demain)

Tarif unique 18€ chaque soirée en prévente (jusque J-15) (20€ en tarif plein)

Tarif fidélité forfait 42€ pour les 3 soirées et soirée Tremplin du Château gratuite (il vous suffit de mettre les 2 tarifs dans le panier, et automatiquement le Tremplin du Château sera à 0€)

Placement libre

Tout public

Buvette et petite restauration .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

English :

This Alsatian humorist is celebrating 20 years in the business. He analyzes our daily lives with sharp repartee and humor.

German :

Dieser elsässische Humorist feiert sein 20-jähriges Bestehen. Er analysiert unseren Alltag mit Schlagfertigkeit und schlagfertigem Humor.

Italiano :

Questo comico alsaziano festeggia 20 anni di attività. Analizza la nostra vita quotidiana con arguzia e umorismo.

Espanol :

Este cómico alsaciano celebra 20 años de profesión. Analiza nuestra vida cotidiana con agudeza y humor.

L’événement Humour Laurent Arnoult dans L’important c’est l’essentiel Mutzig a été mis à jour le 2025-09-05 par Espace Rohan de Mutzig