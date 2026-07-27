Humour Le comte de Bouderbala 4 Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 19 mars 2027 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Humour Le comte de Bouderbala 4
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2027-03-19 20:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-19
Jamais 3 sans 4… 15 ans de carrière et + de 2,5 millions de spectateurs en salle, le Comte de Bouderbala revient plus affûté que jamais avec un quatrième opus en abordant les grands thèmes qui divisent le monde avec un seul objectif rire ensemble.
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Humour Le comte de Bouderbala 4
L’événement Humour Le comte de Bouderbala 4 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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