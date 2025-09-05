Humour Les Jumeaux dans Bonjour, Au revoir, S’il vous plaît, Merci Mutzig

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Vendredi 2026-03-20

Début : Vendredi 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Horaire :

2026-03-20

Découvrez la double vie hilarante des Jumeaux. Anecdotes familiales et fous rires garantis à 100 à l’heure !

Ouverture du festival « HUMOUR AU CHÂTEAU » 2026.

Venez partager un grand moment de complicité et de rire avec ce duo surprenant, attachant, taquin et véloce. Les Jumeaux racontent leur double vie dans un show rafraîchissant qui file à 100 à l’heure, entre anecdotes familiales (« Quand notre papa a appris que notre maman attendait des jumeaux, il a fait un déni de grossesse… ») et situations hilarantes. Un spectacle familial sur la famille pour la famille !

Avis public

eolhc (Billet Réduc’ 10/10) « Du rire du début à la fin. Génial ! Spectacle vu en famille avec des ados jumeaux, fous rires du début à la fin… Un dynamisme exceptionnel, je recommande !! Vivement le prochain spectacle !! »

Lilidied (Billet Réduc’ 10/10) « Exceptionnel ! Excellent spectacle qui fait rire du début à la fin, bravo et merci ! »

Un spectateur (BAM Ticket) « Quelle rigolade. Du début à la fin on se tient les côtes avec tonton Thierry ingénieur et mamy Jocelyne. Le clou du spectacle l’invite surprise et sa moitié ???????????? Merci encore on vous espère de nouveau à Avignon. »

Critique presse

Le Figaro « Une récréation pleine de fraîcheur ! Les Jumeaux tirent souvent des larmes de joie au public et renouvellent le monde des comiques ! »

La Voix du Nord « Complices comme jamais, les Jumeaux nous racontent leur double vie avec une tendresse qui colle parfaitement avec l’interaction qu’ils entretiennent avec des spectateurs souvent pliés en deux. C’est drôle. Furieusement drôle. »

La Provence « Pas une seule seconde de répit pour les spectateurs sens du rythme, complicité avec le public, mots lancés comme dans un match de ping-pong. C’est du bonheur en barre. »

La Dépêche du Midi « Absurde, Folie, Improvisation sur scène, leur complicité fraternelle et naturelle fait des merveilles. »

+ Première partie découverte

Tarif unique 18€ chaque soirée en prévente (jusque J-15) (20€ en tarif plein)

Tarif fidélité forfait 42€ pour les 3 soirées et soirée Tremplin du Château gratuite (il vous suffit de mettre les 2 tarifs dans le panier, et automatiquement le Tremplin du Château sera à 0€)

Placement libre

Tout public

Buvette et petite restauration .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 contact@lascene-mutzig.fr

English :

Discover the hilarious double life of the Twins. Family anecdotes and laugh-out-loud giggles guaranteed!

German :

Entdecken Sie das urkomische Doppelleben der Zwillinge. Familienanekdoten und Lachanfälle sind garantiert!

Italiano :

Scoprite l’esilarante doppia vita dei gemelli. Aneddoti di famiglia e risate a crepapelle garantite!

Espanol :

Descubra la hilarante doble vida de las Gemelas. Anécdotas familiares y risas a carcajadas ¡garantizadas!

