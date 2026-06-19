Humour Marine Leonardi Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Sarreguemines

Humour Marine Leonardi

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17 21:15:00

Date(s) :

2026-10-17

Mauvaise graine.

Marine Leonardi est une humoriste française qui s’est imposée sur la scène stand-up grâce à un style incisif, moderne et résolument sincère.

Révélée notamment par les réseaux sociaux et la scène parisienne, elle aborde avec autodérision et finesse des sujets du quotidien, des relations humaines et de la parentalité. Son humour, à la fois piquant et accessible, repose sur une écriture précise et une forte capacité d’identification, ce qui lui permet de toucher un large public.

Dans ce spectacle, Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien et du couple, en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant j’osais pas le dire .Tout public

40 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

Bad Seed.

Marine Leonardi is a French comedian who has made a name for herself on the stand-up scene thanks to her incisive, modern, and resolutely sincere style.

Having gained recognition primarily through social media and the Parisian comedy scene, she tackles everyday topics, human relationships, and parenthood with self-deprecating humor and finesse. Her humor, which is both sharp and accessible, is rooted in precise writing and a strong ability to resonate with her audience, allowing her to connect with a wide range of people.

In this show, Marine Leonardi dissects the frustrations of daily life and relationships—including motherhood—with cynicism and dark humor. It’s a liberating show that will leave you thinking, “I never dared to say that.”

L’événement Humour Marine Leonardi Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES