Humour musical KOSH présente HPS (Haut Potentiel Sonore) + Les Mordus Cité de la Musique Romans-sur-Isère
jeudi 8 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Humour musical KOSH présente HPS (Haut Potentiel Sonore) + Les Mordus
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
enfants de moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Un voyage hors du commun qui fait vibrer les oreilles… et secoue les zygomatiques grâce à un spectacle novateur, drôle et percutant, mêlant à la fois théâtre, beatbox et prouesses vocales !
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Humour musical KOSH présente HPS (Haut Potentiel Sonore) + Les Mordus
An extraordinary journey that makes your ears perk up… and makes your cheekbones ache with laughter, thanks to an innovative, funny, and powerful show that blends theater, beatboxing, and vocal feats!
L’événement Humour musical KOSH présente HPS (Haut Potentiel Sonore) + Les Mordus Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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