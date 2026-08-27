Humour musical KOSH présente HPS (Haut Potentiel Sonore) + Les Mordus Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Humour musical KOSH présente HPS (Haut Potentiel Sonore) + Les Mordus

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Un voyage hors du commun qui fait vibrer les oreilles… et secoue les zygomatiques grâce à un spectacle novateur, drôle et percutant, mêlant à la fois théâtre, beatbox et prouesses vocales !

.

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Humour musical KOSH présente HPS (Haut Potentiel Sonore) + Les Mordus

An extraordinary journey that makes your ears perk up… and makes your cheekbones ache with laughter, thanks to an innovative, funny, and powerful show that blends theater, beatboxing, and vocal feats!

L’événement Humour musical KOSH présente HPS (Haut Potentiel Sonore) + Les Mordus Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme