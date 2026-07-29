Humour Paul de Saint Sernin Théâtre Le Normandy Le Havre
vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Humour Paul de Saint Sernin
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Quand je me suis lancé dans le stand-up, un mec m’a dit si tu montes sur scène, c’est que t’as un vide à combler, quelque chose à te prouver. Rien à voir ahah ! Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout.
Puis j’ai commencé à écrire des vannes sur la fois où je me suis fait humilier par une meuf devant tout le lycée, la fois où je me suis caché dans un buisson pendant 8h pour pas me faire taper, mais aussi cette révélation d’avril 2023 et cette fois où une psy a dit que j’étais incapable d’aimer.
Bref, j’ai aucun vide à combler, rien à me prouver. Moi je veux juste faire marrer les gens, c’est tout…”. Paul de Saint Sernin
Spectacle recommandé à partir de 16 ans
Mentions de production NUMERO 10 MAKAYAS M&G présentent
Réservation obligatoire .
Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com
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English : Humour Paul de Saint Sernin
L’événement Humour Paul de Saint Sernin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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