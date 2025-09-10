Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Scène de l’Hôtel de Ville Sarreguemines

Informations pratiques

Sarreguemines

Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-05 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:20:00

Date(s) :

2026-11-05

Philippe-Audrey Larrue-st-Jacques met son intelligence hors normes et sa culture stupéfiante au service de l’humour. HPI hypersensible, il touche tous les publics par son écriture et son inclusivité naturelle. Il est désormais le chouchou des québécois tant au théâtre, sur le net qu’à la télévision.

Venir voir Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques c’est découvrir un monde hilarant où Garou croise Victor Hugo, où Sartre s’en prend plein la tête dans un sketch délirant et c’est surtout rire aux éclats.Tout public

20 .

Scène de l’Hôtel de Ville 2 rue du Maire Massing Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

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English :

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques puts his extraordinary intelligence and astonishing cultural knowledge to work in the service of humor. As a hypersensitive individual with an IQ in the HPI range, he connects with all audiences through his writing and his natural inclusivity. He is now a favorite among Quebecers, whether in the theater, online, or on television.

Coming to see Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques means discovering a hilarious world where Garou meets Victor Hugo, where Sartre gets a real beating in a wild sketch—and, above all, to laugh until you cry.

L’événement Humour Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques Sarreguemines a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES