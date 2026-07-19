Informations pratiques

Perpignan

HUNGER

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Une création immersive mêlant danse, musique live et arts visuels autour de la faim, du déracinement et de la résistance.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

An immersive production blending dance, live music, and visual arts, exploring themes of hunger, displacement, and resistance.

L’événement HUNGER Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME