Hyper Code !, Hyperlien – fablab, Nantes

Hyper Code ! Mercredi 10 juin, 18h30 Hyperlien – fablab Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:30:00+02:00

Plongez dans l’univers du live coding avec Irvin Zouré, de Low Riders !

Le temps d’un atelier d’initiation, découvrez les bases du live coding et créez votre propre performance musicale en utilisant des outils accessibles comme Strudel ou Hydra.

Que vous soyez curieux, passionné de musique ou intéressé par la programmation créative, cet événement est une invitation à explorer de nouvelles formes d’expression numérique et ainsi contribuer à l’émergence d’un laboratoire d’expérimentation collectif vidéo et sonore.

Hyperlien – fablab 5 allée Frida Kahlo, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez apprendre à utiliser la programmation comme un outil créatif au service de la musique et de l’expression artistique numérique live coding