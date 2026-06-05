Hypnose hervé barbereau Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Hypnose hervé barbereau

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14 21:50:00

Date(s) :

2026-11-14

Croyances, Mystères et Phénomènes Etranges le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau !

Dans le précédent spectacle, L’Hypnose à travers le temps , Hervé parcourait les grandes étapes de l’évolution de l’Hypnose, des origines jusqu’à son utilisation au 21ème siècle, jusqu’à la reconnaissance de toutes ses vertus. Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire, paranormale. L’hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire… .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Hypnose hervé barbereau

L’événement Hypnose hervé barbereau Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne