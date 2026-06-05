Hypnose hervé barbereau Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Hypnose hervé barbereau Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 14 novembre 2026.
Bayonne
Hypnose hervé barbereau
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14 21:50:00
Date(s) :
2026-11-14
Croyances, Mystères et Phénomènes Etranges le nouveau spectacle d’Hervé Barbereau !
Dans le précédent spectacle, L’Hypnose à travers le temps , Hervé parcourait les grandes étapes de l’évolution de l’Hypnose, des origines jusqu’à son utilisation au 21ème siècle, jusqu’à la reconnaissance de toutes ses vertus. Aujourd’hui, pour beaucoup encore, l’hypnose reste une supercherie, ou revêt une dimension mystique, voire, paranormale. L’hypnose intrigue et est l’objet de toutes les croyances. C’est de cela que traite ce nouveau chapitre, et de cela aussi, on peut en rire… .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Hypnose hervé barbereau
L’événement Hypnose hervé barbereau Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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