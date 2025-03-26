I GOTTA FEELING – I GOTTA FELLING – La Halle de Martigues Martigues

I GOTTA FEELING – I GOTTA FELLING – La Halle de Martigues Martigues vendredi 30 janvier 2026.

I GOTTA FEELING – I GOTTA FELLING Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Alexandre Sorin productions & Backstage event présentent : I GOTTA FELLINGAprès une première tournée événement en 2024, venez revivre les moments cultes et la ferveur des années 2000 au rythme des plus grands hits de cette décennie interprétés par leurs artistes originaux.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Halle de Martigues QUARTIER DE L’HOTEL DE VILLE 13500 Martigues 13