I MUVRINI SALLE HORIZON Muret

Muret

I MUVRINI

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – 60 EUR

40

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

I MUVRINI reviennent avec NULU 33 ( nuage 33 ), onze chansons tracées au pinceau, dans la force de ce sensible qui leur est singulier. I MUVRINI, groupe de frères, célèbrent ce qui vit, ce qui donne, ce qui passionne. Ils clament ce qui marche, ce qui rêve, ce qui nous élève.

Pour dessiner, ce qui est plus grand que nous , ils ont construit cette échelle de chansons. De marche en marche, comme un escalier du coeur, ils ont posé sur ce Nuage 33 une symphonie sans frontières dont la devise est tout un chemin Que rien ne nous sépare ! .

Porté par quatre des plus belles voix de Corse, I MUVRINI porte au coeur cette parenté avec tous les rivages de Méditerranée le Blues corse y rencontre une guitare portugaise, les choeurs africains de César Anot rejoignent le Fado des Corses, le groove urbain épouse le chant des Terres, la merveilleuse voix soprano de Kelly Poukens les rejoint, des choeurs d’enfants subliment les refrains.

En 2025, de leur NULU 33, ils grimpent sur les cimes.

Retrouvez I Muvrini en tournée en 2026 et à Muret le 11 novembre 2026 ! 40 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

I MUVRINI return with NULU 33 ( cloud 33 ), eleven songs drawn with a brush, in the strength of their singular sensibility. I MUVRINI, a group of brothers, celebrate what lives, what gives, what excites. They proclaim what works, what dreams, what lifts us up.

L’événement I MUVRINI Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE