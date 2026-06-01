IA : Entreprise passez de la réflexion à l’action ! – Colloque à CPE Lyon, Colloque IA – CPE Lyon, Villeurbanne
IA : Entreprise passez de la réflexion à l’action ! – Colloque à CPE Lyon, Colloque IA – CPE Lyon, Villeurbanne jeudi 4 juin 2026.
IA : Entreprise passez de la réflexion à l’action ! – Colloque à CPE Lyon Jeudi 4 juin, 08h15 Colloque IA – CPE Lyon Métropole de Lyon
Inscription obligatoire : 72 € TTC Entreprises / Académiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T08:15:00+02:00 – 2026-06-04T17:15:00+02:00
Fin : 2026-06-04T08:15:00+02:00 – 2026-06-04T17:15:00+02:00
L’intelligence artificielle n’est plus une promesse. Elle transforme déjà les entreprises, leurs métiers et leur compétitivité. La question n’est plus de savoir s’il faut s’y intéresser, mais comment l’intégrer concrètement, efficacement et avec des résultats mesurables. Dans un contexte de pression sur les marges, de tensions sur les compétences et d’exigence de performance, l’IA devient un levier stratégique incontournable. Ce colloque s’adresse aux entreprises et organisations qui souhaitent passer à l’action. Tout au long de la journée, dirigeants, industriels et experts partageront des retours d’expérience concrets et des approches opérationnelles. Une journée pour passer du potentiel à la performance, et faire de l’intelligence artificielle un levier réel de compétitivité.
Colloque IA – CPE Lyon 1 rue Enrico Fermi, 69100 Villeurbanne. Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://cpe-formation.fr/inscription/2317 »}]
Les participants repartiront avec des réponses aux questions : quels cas d’usage, structurer un projet IA, conditions de réussite, quel ROI …
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