Meet & Fabrik L’EXPO, I Factory, Villeurbanne

Meet & Fabrik L’EXPO 2 et 3 juin I Factory Métropole de Lyon

Entrée libre ; certains ateliers sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T09:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T09:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Meet & Fabrik met à l’honneur les projets étudiants de conception, maquettage et prototypage issus des établissements du site Lyon Saint-Étienne. Pendant ces deux jours, assistez à des démonstrations menées par les étudiants, mettez-vous dans la peau d’un maker, imaginez le futur à travers des projets inspirants et découvrez comment l’innovation peut être plurielle. En parallèle de l’exposition, des conférences, ateliers et remises de prix viendront rythmer cet évènement inédit accessible à toutes et tous, pour plonger au cœur de la créativité et des innovations étudiantes de demain.

I Factory 10 avenue Jean Capelle 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://meetfabrik.universite-lyon.fr/fr/ »}]

La foire lyonnaise aux innovations étudiantes innovation prototype

Université de Lyon