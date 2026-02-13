IA et santé numérique – Journée de la GS Santé publique, Faculté de Médecine – Université Paris-Saclay, Le Kremlin-Bicêtre

IA et santé numérique – Journée de la GS Santé publique Jeudi 7 mai, 10h30 Faculté de Médecine – Université Paris-Saclay Val-de-Marne

Journée de la Graduate School Santé publique

Le jeudi 7 mai 2026 à partir de 10h30

Evènement accessible en ligne et en présentiel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GS

De 10h30 à 12h30 en ligne et dans l’auditorium de la faculté de médecine Paris-Saclay

— 12h30-14h – Buffet —

DEMI-JOURNEE SCIENTIFIQUE :Santé Numérique et IA

de 14h-17h en ligne et dans l’auditorium de la faculté de médecine Paris-Saclay

A l’heure où les objets connectés sont omniprésents dans nos vies et ou le développement de l’IA est exponentielle, de nouvelles opportunités se présentent pour la recherche en santé publique. Cette demi-journée a pour objectif, dans un premier temps, de présenter des exemples d’utilisation des objets connectés et de l’IA pour la collecte des données pour la recherche. Dans la seconde partie, il sera question des enjeux éthiques et réglementaires.

PROGRAMME :

14h – Introduction : Santé numérique et IA, Dr Arnaud Bayle MCU-PH (CESP – Oncostat , Gustave Roussy)

14h15 – Partie 1 : exemples d’utilisation des objets connectés et de l’IA pour la collecte des données pour la recherche

Utilisation des objets connectés dans la cohorte E3N-Générations, Claire Perrin et Douae El-Fatouhi (CESP -Exposome et Hérédité)

Utilisation de modèles de machine learning sur le SNDS en psychiatrie, Dr Eric Brunet (CESP-Moods)

15h20 – Partie 2 : table ronde : Enjeux éthiques et réglementaires de la santé numérique et de l’IA

Modération : Dr Arnaud Bayle (CESP – Oncostat , Gustave Roussy) & Dr Alexis Rayapoulle (Espace éthique – APHP)

Avec Dr Edem Allado – MCU-PH en rhumatologie et co-fondateur de Rumb (Nancy), pour le point de vue reglementaire et (à venir) pour le point de vue éthique.

16h30 – Temps d’échange avec le public

17h – pot de cloture

Faculté de Médecine – Université Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri – Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France

