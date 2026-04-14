Visites guidées et ateliers participatifs dans les réserves du musée, Musée de l’APHP – Hôpital Le Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Visites guidées et ateliers participatifs dans les réserves du musée Samedi 23 mai, 18h00, 20h00 Musée de l’APHP – Hôpital Le Kremlin-Bicêtre Val-de-Marne

Gratuit, déconseillé aux enfants, non recommandé pour les personnes victimes de claustrophobie, non accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les collections du musée de l’AP-HP, témoins de l’hôpital d’aujourd’hui

Nous vous invitons à découvrir des collections uniques racontant le patrimoine des hôpitaux de Paris. Nous avons aussi besoin de vos avis, pour nous dire en quoi ces collections parlent de l’hôpital d’aujourd’hui.

Musée de l’APHP – Hôpital Le Kremlin-Bicêtre 78 rue du Général Leclerc 94270 Le Kremlin Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre 94270 Les Coquettes – Les Plantes Val-de-Marne Île-de-France 01 40 27 50 05 https://www.aphp.fr/musee https://www.calameo.com/read/0040218278f5a866a3b30 [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.aphp.fr/ndm-2026-musee-aphp »}] Le musée et les archives de l’AP-HP sont présents sur ce site hospitalier. Profitant de leur présence de nombreuses actions culturelles vous sont proposées en écho au patrimoine architectural et à l’histoire riche de ce lieu emblématique de la ville du Kremlin-Bicêtre. Des transport en commun sont présents aux abords de l’hôpital. Bus 47, 131, et 323. Métro, ligne 7. métro 14 arrêt « Hôpital Bicêtre »

Visite commentée et atelier participatif

©Musée de l’AP-HP