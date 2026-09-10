IA : et si on prenait le contrôle ? Halle 6 Ouest Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 11:00 – 20:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public

On le sait, l’IA bouleverse nos vies en transformant nos manières de travailler, de nous informer, d’apprendre, de penser et de faire société, sans qu’on n’y puisse grand chose. Pas de fatalité pour autant : des voix s’élèvent pour contester la manière dont les Big Tech orientent nos usages et appellent les politiques publiques à réagir et (re)prendre le contrôle. Dans cette dynamique, l’université et la recherche sont là pour nourrir un discours éclairé, nuancé, critique, et aider la société à repenser la place de l’IA dans nos vies.Dans le cadre de la Nantes Digital Week, Nantes Université – au travers de la Halle 6 Ouest, du Hub formation continue et de la Chaire UNESCO RELIA – propose toute une journée de débats, d’échanges et d’ateliers pour nourrir nos cerveaux et transformer nos manières d’agir. Ne manquez pas cette programmation et participez aux 5 événements proposés pour redéfinir notre rapport aux technologies et au progrès.Entrée gratuite sur inscription11h – IA : des choix éclairés, des usages maîtrisés14h – Murder Party : l’IA est dans la pièce. Trouvez qui l’a invitée.15h30 – IA : derrière la magie, quelle science ?17h – IA : comment la machine « apprend » en vrai ?18h30 – Scientific Battle : le progrès met-il la planète en danger ?

Halle 6 Ouest Île de Nantes Nantes 44200

https://halle6ouest.univ-nantes.fr/ia-controle



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