IA & jeunes Révolution ou danger ? Centre social Espace de la Grange-aux-Bois Metz

samedi 3 octobre 2026 · Centre social Espace de la Grange-aux-Bois · Metz

Informations pratiques

Metz

IA & jeunes Révolution ou danger ?

Centre social Espace de la Grange-aux-Bois 86 rue de Mercy Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Les possibilités de l’IA sont vastes, mais ses dangers pour la protection des mineurs en ligne sont alarmants.

Comprendre aujourd’hui pour bien accompagner demain.

Conférencier Philippe Bonhomme, Ex-Président de l’Unicef Lorraine, Ex-Administrateur de l’Unicef France Petits Coeurs, Grands ManquesDémonstration de danse par Lydie Bonhomme, Présidente ASL Danse.

Ouvert à tous, parents, enseignants et curieux.Enfants

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Centre social Espace de la Grange-aux-Bois 86 rue de Mercy Metz 57070 Moselle Grand Est

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English :

AI’s possibilities are vast, but its dangers for the protection of minors online are alarming.

Let’s understand today, so we can help tomorrow.

Speaker: Philippe Bonhomme, Former President of Unicef Lorraine, Former Director of Unicef France Petits Coeurs, Grands ManquesDance demonstration by Lydie Bonhomme, President of ASL Danse.

Open to parents, teachers and the curious.

L’événement IA & jeunes Révolution ou danger ? Metz a été mis à jour le 2026-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ