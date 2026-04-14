IA & PME : votre enjeu, votre système — Atelier diagnostic, Romans Valence Innov, Alixan

IA & PME : votre enjeu, votre système — Atelier diagnostic Jeudi 30 avril, 08h30 Romans Valence Innov Drôme

Inscription et détails : https://www.digitalproductstudio.fr/ia-pme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T10:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T10:00:00+02:00

Vous dirigez une PME et vous vous demandez concrètement ce que l’IA peut changer dans votre activité ?

Le 30 avril, retrouvons-nous autour d’un petit-déjeuner à Romans Valence Innov pour un atelier diagnostic : vous venez avec votre enjeu réel, on le décortique ensemble en direct.

8 participants max. 90 minutes. Gratuit.

Romans Valence Innov 55, Rue Roland Moreno, Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.digitalproductstudio.fr/ia-pme »}]

Découvrez comment l’IA peut transformer concrètement votre PME. Diagnostic live, cas pratiques et échanges avec un expert du digital pour passer à l’action.

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