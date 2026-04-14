Journées d’échanges techniques Agriculture Biologique et qualité de l’eau, INEED centre de congrés -Valence (26), Alixan

Journées d’échanges techniques Agriculture Biologique et qualité de l’eau 1 et 2 juillet INEED centre de congrés -Valence (26) Drôme

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T09:30:00+02:00 – 2026-07-01T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-02T09:00:00+02:00 – 2026-07-02T12:30:00+02:00

Le Centre de ressources Captages en collaboration avec la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab) et l’Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²) vous donnent rendez-vous dans la Drôme cet été !

Ces 2 jours seront dédiés aux leviers mobilisables par les collectivités territoriales pour renforcer l’agriculture biologique dans les zones à enjeux eau, comme par exemple les aires d’alimentation de captages.

Sont invités en priorité : les technicien·nes, conseiller·ères, animateur·ices et chargé·es de mission qui œuvrent pour améliorer ou préserver la qualité des ressources en eau.

Venez avec l’envie d’apprendre et de partager votre expérience !

Au programme :

Le 01 juillet, de 09:30 à 17:30

• table ronde

• conférence inspirante

• visites de terrain au choix

Le 02 juillet, de 09:00 à 12:30

• ateliers de travail au choix

• retours d’expériences des Territoires bio

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Lieu : Ineed – Centre de congrès, situé à 2 minutes à pied de la gare de Valence TGV d’Alixan.

Attention, nombre de places limité à 200 participants.

INEED centre de congrés -Valence (26) 1 Rue Marc Seguin, 26300 Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.ofb.fr/inscrivez-vous-aux-journees-dechanges-techniques-ab-et-qualite-de-leau-1774448149 »}] [{« link »: « https://r.infos-captages.ofb.fr/mk/cl/f/sh/6rqJfgq8dISlVai0fWWZfHyrNfl/LRxq4FpTn-Zm »}]

RDV professionnel pour échanger sur les moyens de renforcer l’agriculture biologique dans les zones sensibles pour l’eau : tables rondes, visites de terrain, ateliers et retours d’expérience.