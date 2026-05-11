Matinée magique pour enfants Alixan
Matinée magique pour enfants Alixan samedi 6 juin 2026.
Alixan
Matinée magique pour enfants
Salle polyvalente Alixan Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
dès 3 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 10:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Avec le magicien Pierre MAGIC. Espace de motricité pour les plus petits.
restauration sur place avec buvette (nuggets, frites et crêpes)
.
Salle polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 98 21 15 larondedespioupious@hotmail.com
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English :
With magician Pierre MAGIC. Motor skills area for the little ones.
on-site catering with refreshment bar (nuggets, French fries and crêpes)
L’événement Matinée magique pour enfants Alixan a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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