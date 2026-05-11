Alixan

Matinée magique pour enfants

Salle polyvalente Alixan Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

dès 3 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 10:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Avec le magicien Pierre MAGIC. Espace de motricité pour les plus petits.

restauration sur place avec buvette (nuggets, frites et crêpes)

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Salle polyvalente Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 98 21 15 larondedespioupious@hotmail.com

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English :

With magician Pierre MAGIC. Motor skills area for the little ones.

on-site catering with refreshment bar (nuggets, French fries and crêpes)

L’événement Matinée magique pour enfants Alixan a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme