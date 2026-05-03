Soirée flamenco Salle Polyvalente Alixan

Alixan

Soirée flamenco

Salle Polyvalente 135 Rue du stade Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Ronde des Pioupioux vous invite à une immersion totale en Espagne ! Entre rythmes gipsy, danse passionnée et saveurs méditerranéennes, venez vibrer le temps d’une soirée exceptionnelle à la salle polyvalente d’Alixan.

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Salle Polyvalente 135 Rue du stade Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 98 21 15 larondedespioupioux@hotmail.com

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English :

La Ronde des Pioupioux invites you to immerse yourself in Spain! With gipsy rhythms, passionate dancing and Mediterranean flavors, come and enjoy an exceptional evening at Alixan’s Salle Polyvalente.

L’événement Soirée flamenco Alixan a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme