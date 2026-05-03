Soirée flamenco Salle Polyvalente Alixan
Soirée flamenco Salle Polyvalente Alixan samedi 6 juin 2026.
Alixan
Soirée flamenco
Salle Polyvalente 135 Rue du stade Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
La Ronde des Pioupioux vous invite à une immersion totale en Espagne ! Entre rythmes gipsy, danse passionnée et saveurs méditerranéennes, venez vibrer le temps d’une soirée exceptionnelle à la salle polyvalente d’Alixan.
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Salle Polyvalente 135 Rue du stade Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 98 21 15 larondedespioupioux@hotmail.com
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English :
La Ronde des Pioupioux invites you to immerse yourself in Spain! With gipsy rhythms, passionate dancing and Mediterranean flavors, come and enjoy an exceptional evening at Alixan’s Salle Polyvalente.
L’événement Soirée flamenco Alixan a été mis à jour le 2026-05-03 par Valence Romans Tourisme
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