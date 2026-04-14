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MAI A VELO A ALIXAN, Mairie d’Alixan, Alixan

MAI A VELO A ALIXAN, Mairie d’Alixan, Alixan samedi 30 mai 2026.

Lieu : Mairie d'Alixan

Adresse : 1 Place de l'Esplanade, 26300 Alixan

Ville : 26300 Alixan

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

MAI A VELO A ALIXAN Samedi 30 mai, 09h30 Mairie d’Alixan Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T10:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:30:00+02:00 – 2026-05-30T10:00:00+02:00

Mairie d’Alixan 1 Place de l’Esplanade, 26300 Alixan Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 08 90 42 »}]
Découverte du cyclotourisme et du patrimoine régional.

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