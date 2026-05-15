Vide grenier Chemin des Ecoliers Alixan
Vide grenier Chemin des Ecoliers Alixan dimanche 14 juin 2026.
Alixan
Vide grenier
Chemin des Ecoliers Chemin de Bramefaim Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
La 3ème édition du Vide Grenier des Soubredioux arrive à Alixan !
L’Association A.L.O.R.S vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Vide grenier réservé aux particuliers.
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Chemin des Ecoliers Chemin de Bramefaim Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 75 41 97 d.gandon26300@free.fr
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English :
The 3rd Vide Grenier des Soubredioux is coming to Alixan!
The A.L.O.R.S Association invites you to a convivial day of bargains and good cheer. Garage sale reserved for private individuals.
L’événement Vide grenier Alixan a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme
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