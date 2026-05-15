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Vide grenier Chemin des Ecoliers Alixan

Vide grenier Chemin des Ecoliers Alixan dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Chemin des Ecoliers

Adresse : Chemin de Bramefaim

Ville : 26300 Alixan

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Alixan

Vide grenier

Chemin des Ecoliers Chemin de Bramefaim Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

La 3ème édition du Vide Grenier des Soubredioux arrive à Alixan !
L’Association A.L.O.R.S vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Vide grenier réservé aux particuliers.
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Chemin des Ecoliers Chemin de Bramefaim Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 75 41 97  d.gandon26300@free.fr

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English :

The 3rd Vide Grenier des Soubredioux is coming to Alixan!
The A.L.O.R.S Association invites you to a convivial day of bargains and good cheer. Garage sale reserved for private individuals.

L’événement Vide grenier Alixan a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme

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