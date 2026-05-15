Vide grenier Chemin des Ecoliers Alixan

Alixan

Vide grenier

Chemin des Ecoliers Chemin de Bramefaim Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

La 3ème édition du Vide Grenier des Soubredioux arrive à Alixan !

L’Association A.L.O.R.S vous donne rendez-vous pour une journée conviviale placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Vide grenier réservé aux particuliers.

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Chemin des Ecoliers Chemin de Bramefaim Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 75 41 97 d.gandon26300@free.fr

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English :

The 3rd Vide Grenier des Soubredioux is coming to Alixan!

The A.L.O.R.S Association invites you to a convivial day of bargains and good cheer. Garage sale reserved for private individuals.

L’événement Vide grenier Alixan a été mis à jour le 2026-05-15 par Valence Romans Tourisme