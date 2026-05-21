Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan Salle polyvalente Alixan
Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan Salle polyvalente Alixan dimanche 14 juin 2026.
Alixan
Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan
Salle polyvalente Les Plantas Alixan Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Entrée 5€ pour les + de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La MJC Alixan vous invite à son grand gala de danse annuel La Fashion Week à Alixan !
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Salle polyvalente Les Plantas Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 06 70 contact.mjcalixan@gmail.com
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English : Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan
The MJC Alixan invites you to its annual dance gala: Fashion Week in Alixan !
L’événement Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan Alixan a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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