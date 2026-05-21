Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan Salle polyvalente Alixan

Alixan

Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan

Salle polyvalente Les Plantas Alixan Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Entrée 5€ pour les + de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La MJC Alixan vous invite à son grand gala de danse annuel La Fashion Week à Alixan !

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Salle polyvalente Les Plantas Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 06 70 contact.mjcalixan@gmail.com

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English : Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan

The MJC Alixan invites you to its annual dance gala: Fashion Week in Alixan !

L’événement Grand gala de danse de la MJC La Fashion Week à Alixan Alixan a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme