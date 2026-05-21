Fête de la musique Alixan
Fête de la musique Alixan dimanche 21 juin 2026.
Alixan
Fête de la musique
Place de la Mairie Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Comité des fêtes d’Alixan organise la traditionnelle fête de la Musique sur la place de la Mairie au cœur du village !
Plus d’infos à venir…
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Place de la Mairie Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 comitedesfetesalixan@gmail.com
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English : Fête de la musique
The Comité des fêtes d’Alixan organizes the traditional Fête de la Musique on the Place de la Mairie in the heart of the village!
More info to come…
L’événement Fête de la musique Alixan a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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