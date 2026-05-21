Alixan

Fête de la musique

Place de la Mairie Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Comité des fêtes d’Alixan organise la traditionnelle fête de la Musique sur la place de la Mairie au cœur du village !

Plus d’infos à venir…

.

Place de la Mairie Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 comitedesfetesalixan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

The Comité des fêtes d’Alixan organizes the traditional Fête de la Musique on the Place de la Mairie in the heart of the village!

More info to come…

L’événement Fête de la musique Alixan a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme