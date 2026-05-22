Ciné plein-air STITCH Rdv devant la Mairie Alixan
Ciné plein-air STITCH Rdv devant la Mairie Alixan vendredi 24 juillet 2026.
Alixan
Ciné plein-air STITCH
Rdv devant la Mairie Place de la Mairie Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Séance de Ciné Plein Air à partir de 20h00 animation, glacier et projection du film STITCH à 22h00 proposée par le Comité des fêtes et la Mairie d’Alixan.
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Rdv devant la Mairie Place de la Mairie Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 accueil@mairiealixan.fr
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English :
Ciné Plein Air from 8:00 pm: entertainment, ice cream and screening of the film STITCH at 10:00 pm, organized by the Comité des fêtes and the Mairie d’Alixan.
L’événement Ciné plein-air STITCH Alixan a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme
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