Les Féria des Folies du Vin Alixan
samedi 18 juillet 2026 · Alixan
Informations pratiques
Alixan
Les Féria des Folies du Vin
Place de la Mairie Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 00:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le 18 juillet, les Folies du Vin passent en mode Féria ! Banda, DJ, 4 vignerons, 2 food trucks et un glacier vous attendent pour une soirée festive, gourmande et conviviale. Sortez le rouge et blanc et venez faire la fête avec nous !
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Place de la Mairie Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfoliesduvin@gmail.com
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English :
On July 18, the Folies du Vin is switching to F%E9ria mode! A banda, a DJ, 4 winemakers, 2 food trucks, and an ice cream shop await you for a festive, delicious, and fun-filled evening. Break out the red and white and come celebrate with us!
L’événement Les Féria des Folies du Vin Alixan a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme
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