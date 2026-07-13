Informations pratiques

Alixan

Les Féria des Folies du Vin

Place de la Mairie Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le 18 juillet, les Folies du Vin passent en mode Féria ! Banda, DJ, 4 vignerons, 2 food trucks et un glacier vous attendent pour une soirée festive, gourmande et conviviale. Sortez le rouge et blanc et venez faire la fête avec nous !

.

Place de la Mairie Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesfoliesduvin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On July 18, the Folies du Vin is switching to F%E9ria mode! A banda, a DJ, 4 winemakers, 2 food trucks, and an ice cream shop await you for a festive, delicious, and fun-filled evening. Break out the red and white and come celebrate with us!

L’événement Les Féria des Folies du Vin Alixan a été mis à jour le 2026-06-18 par Valence Romans Tourisme