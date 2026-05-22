Fête nationale Stade de foot Alixan

Alixan

Fête nationale

Stade de foot Route de St Didier Rabates Alixan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité des fêtes et la Mairie d’Alixan vous invite nombreux à célébrer la fête Nationale au stade de foot dans une ambiance festive et conviviale !



Au programme Feux d’artifice, nombreuses animations, sono et bal populaire à partir de 18h !

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Stade de foot Route de St Didier Rabates Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 accueil@mairiealixan.fr

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English : Fête nationale

The Comité des fêtes and the Mairie d’Alixan invite you to celebrate Bastille Day at the soccer stadium in a festive and friendly atmosphere!



On the program: fireworks, entertainment, sound system and popular dance from 6pm!

L’événement Fête nationale Alixan a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme