Visite en musique Le village d’Alixan avec le trio Baïritz Rdv devant la statue Alixan
Visite en musique Le village d’Alixan avec le trio Baïritz Rdv devant la statue Alixan jeudi 6 août 2026.
Alixan
Visite en musique Le village d’Alixan avec le trio Baïritz
Rdv devant la statue Place de la Mairie Alixan Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez découvrir le village d’Alixan lors d’une visite guidée en musique un parcours où le passé médiéval du village est ravivé par les chants, les flûtes et les percussions du trio.
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Rdv devant la statue Place de la Mairie Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : Visite en musique Le village d’Alixan avec le trio Baïritz
Come and discover the village of Alixan on a guided musical tour: a journey where the village’s medieval past is brought to life by the songs, flutes and percussion of the trio.
L’événement Visite en musique Le village d’Alixan avec le trio Baïritz Alixan a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme
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