Festival Cultures et Traditions du monde avec Empi et Riaume Déambulation de la troupe polonaise Place de la Mairie Alixan
Festival Cultures et Traditions du monde avec Empi et Riaume Déambulation de la troupe polonaise Place de la Mairie Alixan jeudi 2 juillet 2026.
Alixan
Festival Cultures et Traditions du monde avec Empi et Riaume Déambulation de la troupe polonaise
Place de la Mairie Devant la mairie Alixan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Dans le cadre de l’édition 2026 du Festival Cultures et Traditions du Monde , la troupe folklorique polonaise déambulera en musique et en couleurs dans le village d’Alixan !
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Place de la Mairie Devant la mairie Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 02 62 accueil@mairiealixan.fr
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English :
As part of the 2026 edition of the Cultures and Traditions of the World Festival, the Polish folk troupe will be strolling through the village of Alixan in music and color!
L’événement Festival Cultures et Traditions du monde avec Empi et Riaume Déambulation de la troupe polonaise Alixan a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme
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