IAFTERWORK #10 : CHATGPT VS. CLAUDE – Prompts et règles d’usage, Pôle Alpha, Biot

IAFTERWORK #10 : CHATGPT VS. CLAUDE – Prompts et règles d’usage Lundi 8 juin, 18h00 Pôle Alpha Alpes-Maritimes

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T18:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T18:00:00+02:00 – 2026-06-08T20:00:00+02:00

CHATGPT VS. CLAUDE : règles et prompts d’usage

Comment savoir si la réponse produite par ChatGPT ou Claude est réellement solide ou simplement le reflet flatteur de ce qu’on lui a demandé ? Cet IAFTERWORK proposera un éclairage concret sur un biais encore peu pris en compte dans les usages professionnels de l’IA générative.

Lundi 8 juin 2026

18h – 20h

ALPHA Sophia Antipolis, rue Pierre Laffitte, 06410 Biot

Parking P2 Campus SophiaTech

À travers cet IAFTERWORK, nous proposerons un éclairage concret sur une question devenue centrale pour les utilisateurs d’IA : comment apprivoiser les IA de sorte à nous challenger et non pas à nous flatter ?

Nous aurons le plaisir d’accueillir :

Lauren WALLER, Chargée de projets IA à La Maison de l’IA

Mohamed ABBAS, Expert Qualité Assurance Logicielle chez Groupe SII

Au programme :

A travers cet IAfterwork, un biais encore peu pris en compte dans les usages professionnels de l’IA générative sera abordé : la complaisance des modèles, aussi appelée sycophancy en anglais.

Ce phénomène désigne la tendance des outils d’IA générative, comme ChatGPT ou Claude, à aller dans le sens de l’utilisateur, plutôt qu’à le contredire ou à challenger son raisonnement. Le modèle peut ainsi produire une réponse qui semble pertinente, agréable ou convaincante, mais qui manque en réalité de recul critique et de véracité.

Dans les usages liés à une décision, une recommandation ou une priorisation, ce biais peut dégrader la qualité des résultats sans que l’utilisateur s’en aperçoive.

Les intervenants présenteront des signaux concrets pour repérer cette complaisance, ainsi qu’une méthode pour forcer l’IA à challenger ses propres productions, directement réutilisable après l’intervention : le prompt autour des « trois amigos » (une cérémonie bien connue dans le contexte agile, sur laquelle vous pourrez en apprendre davantage durant cet événement).

L’idée est simple : faire jouer à l’IA plusieurs rôles complémentaires, comme dans la vraie vie où l’on progresse mieux lorsqu’on confronte les points de vue et que l’on accepte les contradicteurs.

Cela permet de mieux challenger une réponse avant de la valider, et donc d’utiliser l’IA de façon plus fiable et plus utile…

La soirée se clôturera dans une ambiance détendue et une visite de La Maison de l’IA, pour échanger et réseauter avec les autres participants.

Organisé par La Maison de l’IA, le SICTIAM, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la CCI Nice Côte d’Azur, l’Institut EuropIA et Université Côte d’Azur.

Pôle Alpha Route des Chappes 06410 Biot Biot 06410 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.maison-intelligence-artificielle.com/agenda/iafterwork-10-chatgpt-vs-claude-regles-et-prompts-dusage/ »}]

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