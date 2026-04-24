IAteliers-Découvrons l’histoire de l’Intelligence Artificielle, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
IAteliers-Découvrons l’histoire de l’Intelligence Artificielle, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen samedi 6 juin 2026.
IAteliers-Découvrons l’histoire de l’Intelligence Artificielle Samedi 6 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00
Explorez l’histoire passionnante de l’intelligence artificielle, des premières théories du siècle dernier aux avancées récentes qui transforment notre monde. Cet atelier propose un voyage à travers les grandes étapes de l’IA, tout en ouvrant une réflexion sur ses impacts écologiques. Une occasion de mieux comprendre les origines, les enjeux et les défis de cette technologie incontournable.
Bibliothèque de la Grand’Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/iateliers-decouvrons-lhistoire-de-lintelligence-artificielle »}]
Explorez l’histoire passionnante de l’intelligence artificielle.
© denflinkegrafiker
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