IAteliers-Découvrons l’histoire de l’Intelligence Artificielle, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

IAteliers-Découvrons l’histoire de l’Intelligence Artificielle Samedi 6 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Explorez l’histoire passionnante de l’intelligence artificielle, des premières théories du siècle dernier aux avancées récentes qui transforment notre monde. Cet atelier propose un voyage à travers les grandes étapes de l’IA, tout en ouvrant une réflexion sur ses impacts écologiques. Une occasion de mieux comprendre les origines, les enjeux et les défis de cette technologie incontournable.

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Explorez l’histoire passionnante de l’intelligence artificielle.

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