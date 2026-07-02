Ibeyi + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

Ibeyi + 1ère partie Jeudi 12 novembre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 26€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T23:00:00+01:00

Les jumelles franco-cubaines aux compositions inclassables mariant rythmes ancestraux afro-cubains, néo-soul, pop et électronica s’apprêtent à dévoiler leur quatrième album. Une savante alchimie fusionnant leur identité et leurs influences, qui rend hommage à leurs racines cubaines.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/ibeyi-1ere-partie-12112026-1900 »}]

+ 1ère partie Concert Musiques du Monde