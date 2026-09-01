Icare Conférence Nos ailes, notre cœur et le Sport-Santé engagement, transmission, une relation à soi et aux autres Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches
mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Hilaire du Touvet · Plateau-des-Petites-Roches
Informations pratiques
Plateau-des-Petites-Roches
Icare Conférence Nos ailes, notre cœur et le Sport-Santé engagement, transmission, une relation à soi et aux autres
Saint-Hilaire du Touvet Chapiteau Cinéma Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 17:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
A la Coupe Icare, on le sait, les visiteurs aiment se retrouver pour discuter et échanger avec des pros de l’aventure outdoor et des sports aériens. Alors cette année 5 conférences sont programmées.
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Saint-Hilaire du Touvet Chapiteau Cinéma Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
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English :
At the Coupe Icare, as we know, visitors enjoy getting together to chat and exchange ideas with professionals in the fields of outdoor adventure and aerial sports. So this year, five talks are scheduled.
L’événement Icare Conférence Nos ailes, notre cœur et le Sport-Santé engagement, transmission, une relation à soi et aux autres Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse
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