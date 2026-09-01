ICI ET AILLEURS Mèze
samedi 26 septembre 2026 · Mèze
Informations pratiques
Mèze
ICI ET AILLEURS
Mèze Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Solo du danseur Ankiff Sandani Ousseni, entre tradition comorienne, accro dance, breakdance et danse contemporaine.
Avec une écriture mêlant danse contemporaine, hip-hop, acrodanse et cirque, Ankiff Sandani Ousseni livre un récit intime où les souvenirs dialoguent avec les racines. Un spectacle puissant et sensible qui évoque l’exil, la transmission et la quête d’identité avec une rare poésie. .
Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01
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English :
L’événement ICI ET AILLEURS Mèze a été mis à jour le 2026-08-06 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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