Informations pratiques

Mèze

PREMIER CHAMPIONNAT DU MONDE DE L’HUÎTRE CUISINÉE

Allée Thomas-Bessière Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Temps fort des Journées Européennes du Patrimoine 2026 à Mèze, le premier Championnat du Monde de l’Huître cuisinée se déroulera le dimanche 20 septembre, de 11h à 14h, allée Thomas-Bessière.

Un concours inédit autour de l’huître cuisinée

Organisé allée Thomas-Bessière, ce concours mettra à l’épreuve la créativité de cuisiniers amateurs réunis autour d’un produit emblématique du territoire — l’huître du bassin de Thau. Les participants devront proposer une recette originale d’huîtres cuisinées et tenter de décrocher le tout premier titre mondial de la discipline. Les inscriptions sont gratuites, dans la limite de 20 équipes, et ouvertes en ligne sur le site de la Ville de Mèze jusqu’au 11 septembre 2026.

Une ambiance festive autour du championnat

Autour du championnat, le public pourra profiter d’une offre de restauration, de vins et de produits du terroir, ainsi que d’une ambiance musicale assurée par le groupe OCSO, entre l’esplanade Yves-Piétrasanta et la promenade Thomas-Bessière.

Des partenaires de référence

L’événement réunit Sète Agglopôle Méditerranée, le Comité Régional de la Conchyliculture de Méditerranée (C.R.C.M), Sud de France, l’Office de Tourisme Intercommunal Archipel de Thau, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (S.M.B.T) et plusieurs domaines viticoles. .

Allée Thomas-Bessière Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30 contact@ville-meze.fr

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English :

Highlight of the 2026 European Heritage Days in Mèze, the first World Cooked Oyster Championship will take place on Sunday, September 20, from 11 a.m. to 2 p.m., on Allée Thomas-Bessière.

L’événement PREMIER CHAMPIONNAT DU MONDE DE L’HUÎTRE CUISINÉE Mèze a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau