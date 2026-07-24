PREMIER MONDIAL DE L’HUÎTRE CHAMPIONNAT DU MONDE DE L’HUÎTRE CUISINÉE Mèze

Informations pratiques

Mèze

PREMIER MONDIAL DE L’HUÎTRE CHAMPIONNAT DU MONDE DE L’HUÎTRE CUISINÉE

Promenade Thomas Bessière Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Mèze, premier port conchylicole de Méditerranée, accueille le dimanche 20 septembre 2026 la toute première édition du Mondial de l’Huître, championnat du monde de l’huître cuisinée. Vingt équipes de cuisiniers amateurs et professionnels s’affrontent pour décrocher le tout premier titre mondial, sur la Promenade Thomas-Bessière, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Un événement gastronomique inédit, une première mondiale

Imaginé et organisé par la Ville de Mèze, le Mondial de l’Huître est un championnat du monde de l’huître cuisinée, une compétition inédite qui n’a jamais existé nulle part ailleurs.

Le dimanche 20 septembre 2026, de 11h à 14h, vingt équipes de cuisiniers amateurs et professionnels s’affrontent sur la Promenade Thomas Bessière, au bord de l’étang de Thau, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

L’huître de Thau une star gastronomique méditerranéenne

Produit emblématique de l’étang de Thau, l’huître de Méditerranée est élevée sur cordes dans les eaux de la lagune depuis des générations. Mèze, premier port conchylicole de Méditerranée, est le cadre idéal pour célébrer ce fleuron du patrimoine gastronomique local et valoriser le travail des conchyliculteurs du bassin de Thau.

Créativité, saveurs et audace au programme

Chaudes, crues, gratinées, pochées, rôties ou associées à des saveurs plus inattendues — les participants devront imaginer et réaliser sur place une recette originale inspirée par l’huître. Créativité, maîtrise et audace seront les maîtres-mots de cette compétition, jugée par un jury de spécialistes.

À l’issue des dégustations, une équipe entrera dans l’histoire en remportant le tout premier titre de champion du monde de l’huître cuisinée. .

Promenade Thomas Bessière Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30 contact@ville-meze.fr

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English :

M%E8ze, the Mediterranean’s leading shellfish port, will host the very first edition of the Oyster World Cup—the world championship of cooked oysters—on Sunday, September 20, 2026Twenty teams of amateur and professional chefs will compete for the very first world title on the Promenade Thomas-Bessi%E8re as part of European Heritage Days.

L’événement PREMIER MONDIAL DE L’HUÎTRE CHAMPIONNAT DU MONDE DE L’HUÎTRE CUISINÉE Mèze a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau