Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Les Lunes Nomades Ambarès-et-Lagrave
vendredi 23 octobre 2026 · Ambarès-et-Lagrave
Informations pratiques
Ambarès-et-Lagrave
Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Les Lunes Nomades
62 Avenue de la Libération Ambarès-et-Lagrave Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24
Après les explications de différentes techniques de gravure et leur particularité , Stéphanie proposera une démonstration de toutes les étapes d’une impression.
Pour une gravure en taille douce: la préparation de la matrice, l’encrage, l’essuyage, la préparation du papier, l’impression
Pour une gravure en taille d’épargne: la préparation de la matrice, l’encrage, l’impression.
Pour les monotypes: la préparation de l’encre, l’impression
Ceux qui le souhaitent pourront faire une un petit atelier .
62 Avenue de la Libération Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 04 42 15 leslunesnomades@gmail.com
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Les Lunes Nomades
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Les Lunes Nomades Ambarès-et-Lagrave a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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