Informations pratiques

Ambarès-et-Lagrave

Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Les Lunes Nomades

62 Avenue de la Libération Ambarès-et-Lagrave Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 14:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23 2026-10-24

Après les explications de différentes techniques de gravure et leur particularité , Stéphanie proposera une démonstration de toutes les étapes d’une impression.

Pour une gravure en taille douce: la préparation de la matrice, l’encrage, l’essuyage, la préparation du papier, l’impression

Pour une gravure en taille d’épargne: la préparation de la matrice, l’encrage, l’impression.

Pour les monotypes: la préparation de l’encre, l’impression

Ceux qui le souhaitent pourront faire une un petit atelier .

62 Avenue de la Libération Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 04 42 15 leslunesnomades@gmail.com

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English : Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Les Lunes Nomades

L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Atelier Les Lunes Nomades Ambarès-et-Lagrave a été mis à jour le 2026-08-04 par CRT Nouvelle-Aquitaine