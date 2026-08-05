Ici, nos savoir-faire Visite Caviar de Neuvic Neuvic
mercredi 21 octobre 2026 · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Ici, nos savoir-faire Visite Caviar de Neuvic
430 Route de la Veyssière Neuvic Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-23 2026-10-26
Le Domaine, situé à Neuvic en Périgord, s’étend sur 20 hectares bordés par deux rivières l’Isle et le Vern. C’est sur ce
domaine que Caviar de Neuvic a choisi de créer une ferme piscicole dédiée à l’élevage des esturgeons pour produire son
fameux caviar. Par des commentaires chargés d’humour et d’anecdotes insolites, le guide vous expliquera comment nos
méthodes d’élevage modernes respectent le poisson et la nature.
Il vous dévoilera la passion qui nous anime quand nous soignons les esturgeons et élaborons le caviar. Vous donnerez
la nourriture aux poissons et pourrez, avec un équipement fourni, descendre dans les bassins et faire une photo souvenir
avec les esturgeons.
Visite en extérieur. Parapluie et bottes conseillés en cas d’intempéries.
Une cuillère de caviar vous sera proposée à la fin de la visite. .
430 Route de la Veyssière Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 89 55
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English : Ici, nos savoir-faire Visite Caviar de Neuvic
L’événement Ici, nos savoir-faire Visite Caviar de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-08-05 par CRT Nouvelle-Aquitaine
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